شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تعلق على خلافها مع أصالة: كنت أتمنى ما حدش يعرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة مايا دياب على الخلاف بينها وبين المطربة أصالة، فى تصريحات تليفزيونية، حيث قالت: "كنت بتمنى إن الموضوع الساير بينى وبين أصالة يفضل بينى وبين أصالة.. ومش أنا اللى اتكلمت.. أنا من عندى ولا مرة بتاخدوا خبر، وراح يضل الخلاف بينى وبينها لأن إحنا أصدقاء.. وبين الأصدقاء بيحصل وصار بعد ودا شىء طبيعى.. مش عاوزه اللى بينا يتصدر عناوين الصحف".



أصالة ومايا دياب

وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب، كشفت عن انتهاء علاقة الصداقة التى كانت تجمعها مع الفنانة السورية أصالة نصرى، رافضة الإفصاح عن تفاصيل الخلاف، وأوضحت مايا دياب، خلال لقاء تليفزيونى، أنها ترفض الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها على الملأ، وأن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعى.



خلاف أصالة ومايا دياب

وأضافت مايا دياب: "تجمعنى صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مغلق منذ فترة طويلة"، وأضافت الفنانة اللبنانية أنها تتمنى الخير والنجاح والصحة لأصالة.

وكانت مايا دياب، كشفت للمرة الأولى عن خلافها مع أصالة نصرى، فى أبريل 2021 خلال حوار لها مع الإعلامية بسمة وهبة، وأشارت إلى أنها كانت صديقة مقربة من أصالة لكن خلافا وقع بينهما ترفض الكشف عن تفاصيله قائلة: "حصل حاجة أخلاقية لا تسمح لي الكشف عنها"، وجمعت الفنانتين علاقة صداقة قوية وظهرتا في صورة مختلفة مع بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.