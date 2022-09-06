عصام زكريا لـ"الخليج 365": مقتنيات نور الشريف تباع في سوق الأنتيكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل نور الشريف، تباع داخل وخارج مصر، بعد طرحها في سوق الأنتيكات، حسب قوله.

الناقد عصام زكريا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مقتنيات نور الشريف نزلت سوق الأنتيكات، من حوالي سنة، وتضم عشرات الألبومات والسيناريوهات، وكتبه المجلدة بعناية وتحمل اسمه على الكعب وبعضها يحمل توقيعه وكلمات بخط يده".

أوضح: "كما تضم المقتنيات المطروحة في سوق الأنتيكات، الجوائز التي حصل عليها نور الشريف والإهداءات المختلفة من مؤسسات ثقافية، وعدد كبير من بوسترات الأفلام التي قام بإنتاجها".

زكريا، أكد أن المقتنيات التي تخص الفنان نور الشريف، والتي طُرحت للبيع، ضمت آلاف من مقتنيات مكتبته وبيته، بما في ذلك ألبومات الصور العائلية والجوائز والدروع والنياشين التي حصل عليها وكتبه وأوراقه وبوسترات أفلامه.

الفنان الراحل نور الشريف، قدم 180 فيلما سينمائيا والعديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، وولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.