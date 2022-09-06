إيرادات الأفلام.. "تسليم أهالي" في المقدمة و"الدعوة عامة" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر" وحققت أمس الاثنين 5 سبتمبر إيرادات وصلت لـ801 ألفا و821 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 249 ألفًا و206 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 204 ألفا و239 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 142 ألفًا و607 جنيهات، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 118 ألفًا و990 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز الخامس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 68 ألفا و475 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وحصل على المركز السادس والأخير فيلم "الدعوة عامة" محققا 18 ألفًا و304 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.