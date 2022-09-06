"خان الثقة".. أول تعليق من فاطمة بن سعيدان بعد تداول صورة خاصة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

صورة متداولة للفنانة والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

من جانبها؛ أعلنت بن سعيدان، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، أنها قامت بتكليف محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصور الفوتوغرافي، وضد أي وسيلة إعلامية قامت بنشر الصورة دون موافقتها.

الفنانة التونسية قالت إن الصورة التقطت لها في إطار التحضير لعمل مسرحي، مشددة على أن المصور "خان ثقتها وانتهك القانون من خلال نشر الصورة".

وكتبت بن سعيدان: "صديق بعث لي صورة خاصة موجودة فيها أنا تدور على الفيس بوك من غير علمي ولا موافقتي، الصورة هذه استخدمت في إطار بحث مسرحي، وللأسف استعملت ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للعموم بدون موافقتي".

أضافت: "المصور اللي صور الصورة والسبب في المشكلة هذه خان الثقة اللي بيننا وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة، حيث نشرها لتكون عامة وهي من المفروض تكون خاصة للبحث فقط".

تابعت: "وكلت المحامي بتاعي نتبع قضائيا المصور وكل شخص أو إعلام أو جهة أخرى تنشر الصورة وتستعملها بدون موافقتي".

وأثارت الصورة المتداولة جدلا واسعا في تونس، وأعلن الكثير من المثقفين التضامن مع الفنانة الكبيرة.

وكانت فاطمة بن سعيدان قد كُرمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في فبراير الماضي.

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