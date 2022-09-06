جمعه مع شيكابالا ووجه إليه رسالة.. تفاصيل علاقة مؤمن زكريا بمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حديث نجم وقائد نادي الزمالك محمود شيكابالا، عن الدور الذي لعبه النجم محمد منير، في توطيد صداقته مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، جدد الحديث عن العلاقة التي تجمع بين الكينج والأخير.

شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، كشف أن عشق أغاني محمد منير، كان له دورا في الصداقة التي جمعته مع مؤمن زكريا، والمفارقة هنا أن حديث قائد الزمالك، جاء بعد أيام من حرص الكينج، على توجيه التحية إلى لاعب الأهلي والزمالك السابق، والدعاء له بالشفاء خلال الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، وحضره "مؤمن".

مؤمن زكريا، خلال ظهوره في ديسمبر 2020، عبر الفيلم التسجيلي الذي أعدته قناة النادي الأهلي عنه تحت عنوان "ابن الكيان"، تحدث عن علاقته مع النجم محمد منير، وقال: "أحب محمد منير، وعلاقتي به بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال حضوري كل حفلاته، سواء كانت في الأوبرا أو الإسكندرية، أو أي مكان، أذهب ورائه".

الكينج، من جانبه، حرص على استقبال فريق الفيلم التسجيلي في منزله، فور علمه عن رغبة مؤمن زكريا، في مشاركته، وظهر بالفعل في الفيلم، وكتب أيضا رسالة إلى اللاعب، جاء فيها: "حبي وابني الحبيب مؤمن زكريا، المرض والشفاء من الله، وأتمنى لك كل الشفاء لتعود للملاعب".

مؤمن زكريا، خطف القلوب، عقب الكشف عام 2020، عن إصابته بالمرض النادر "الضمور العضلي"، وسافر للمتابعة والعلاج في ألمانيا، وإنجلترا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.