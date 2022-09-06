"بيقولك مالوش في الإدارة".. نبيل الحلفاوي يدافع عن محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دافع الفنان نبيل الحلفاوي، عن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ورد على انتقادات موجهة له عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب الحلفاوي: "بقاله أكتر من 20 سنة في مجلس الإدارة ويقولك مالوش في الإدارة.. كإنهم قالوا له أنت كنت لعيب جامد تعالى بقى رئيس.. الخطيب تدرج من عضو مجلس إدارة لأمين صندوق لنائب رئيس ورئيس المكتب التنفيذي ثم رئيسا للنادي.. مانزلش عليها بالبراشوت".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022، محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حصل على نفس المركز 3 مرات من قبل، وكان آخرها موسم 1982.

وكان الأهلي فسخ التعاقد مع موسيماني في شهر يونيو الماضي بالتراضي، بعدما توج مع الأحمر بلقبين لدوري أبطال أفريقيا، وبطولتين لكأس السوبر الإفريقي، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية، ليحل ريكاردو سواريش محله في تدريب نادي القرن الإفريقي في يوليو، قبل أن يعلن الأهلي في 31 أغسطس الماضي، إنهاء التعاقد مع البرتغالي وجهازه المعاون بالتراضي.

وتوج الزمالك باللقب الـ14 في تاريخ النادي في بطولة الدوري المصري، وللمرة الأولى يحتفظ النادي الأبيض بلقب الدوري منذ 18 عاماً.