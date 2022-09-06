"كانوا بيطفوا التورتة مع بعض".. ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى ميلاد والدتها وفؤاد المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ذكرى ميلاد والدتها، وميلاد النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، والتي توافق اليوم الثلاثاء.

ونشرت ابنة رجاء الجداوي، صورا من احتفال والدتها و"المهندس" معا، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "عيد ميلاد مامي الله يرحمها ويغفر لها، كل سنة وأنتي دايما في قلبي وعقلي وروحي يا مامي، عايشة بدعائك أنتي وبابي الله يرحمه".

أضافت: "6 سبتمبر عيد ميلاد مامي الله يرحمها وأنكل فؤاد المهندس الله يرحمه، كانوا إذا اتوجدوا مع بعض يطفوا التورتة مع بعض الله يرحمهم، إن شاء الله في مكان أحسن الله يرحمكم".

رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1934، ورحلت عن عالمنا في 5 يوليو 2020.

فؤاد المهندس من مواليد 6 سبتمبر 1924، ورحل عن عالمنا في 16 سبتمبر 2006.