كيف جمع محمد منير بين شيكابالا ومؤمن زكريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، كواليس صداقته القوية مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق.

وأثناء حلول مؤمن زكريا وزوجته ضيفين على الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة dmc؛ فاجأه شيكابالا بالانضمام للحلقة.

وقال شيكابالا: "مؤمن زكريا أخويا، الناس لازم تفهم بعيد عن الكورة، إن اللاعيبة أصحاب، بيلعب في الأهلي بيلعب في أي حتة، في الأول والآخر كلنا أصحاب، فلازم الناس تهدى شوية".

أضاف شيكابالا حول سبب صداقتهما: "أنا ومؤمن صحاب من قبل ما يجي الزمالك، كان هو بيحب يسمع محمد منير، تلاقيه ماسك الموبايل وقاعد يدندن".

وعُرض لإسعاد يونس مؤخرا في دور العرض فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، ملك قورة، ودينا فؤاد وغيرهم.