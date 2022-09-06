عمرو محمود ياسين يهنئ أحمد عبدالعاطي على "طير بينا يا قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأ السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، المنتج أحمد عبدالعاطي، بعد إعلان الأخير استعداده لطرح مسلسل "طير بينا يا قلبي" قريبا على قناة ON.

وكتب عمرو "ألف مبروك لأخويا وصديقي المنتج أحمد عبدالعاطي وصديقي الغالي المخرج عصام نصار مسلسلهم الجديد طير بينا يا قلبي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح"، وعلق عبدالعاطي "حبيبي وأخويا الغالي ربنا يبارك فيك".

"طير بينا يا قلبي" بطولة ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.