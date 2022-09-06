شكرا لقرائتكم خبر عن حازم سمير رب أسرة يعانى من ضغوطات الحياة في مسلسل "إيجار قديم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حازم سمير في بطولة مسلسل "إيجار قديم" المكون من 30 حلقة، مع الفنانين شريف منير وصلاح عبد الله ومحمد الشرنوبى وفيدرا، من إخراج طارق رفعت، المقرر البدء في تصويره يوم السبت المقبل، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال الموسم الشتوى.

ويقدم حازم سمير شخصية تدعى "حازم" وهو (أب) ويعيل أسرة وزوجة وأبناء، ويتعرض لعدة ضغوطات نفسية بسبب معاناته في عدم إيجاد عمل وإنه لا يعمل منذ فترة كبيرة، ولذلك يقع فريسه لضغوطات الحياة، لاسيما أنه يعيل أسرة ولا يقدر على مساعدتهم، نظرا للظروف الاقتصادية التي يتعرض لها أكثر الآباء في الوقت الحالي بشكل عام.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، حازم سمير ،ميمي جمال، هشام إسماعيل، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله إنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر بدء تصوير خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى للعرض نهاية شهر أكتوبر المقبل على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق آخر، يشارك حازم سمير كضيف شرف في مسلسل "طير بينا يا قلبى" بطولة الفنانة ريم مصطفى في تجربتها الأولى في البطولة المطلقة، والذى يتم تصويره حالياً، ويشارك في بطولته كلا من محسن محي الدين، هالة فاخر، دنيا ماهر، أحمد صيام، عمرو عبدالعزيز، مصطفى هريدي، وإبرام سمير، وعدد من الأطفال، والعمل تأليف باسم على الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاح أحمد عبدالعاطي و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.