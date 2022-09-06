شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى وبيومى فؤاد يصوران فيلم "الجنينة" فى حديقة حيوان أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فتحى لـ"الخليج 365"، إنه وصل إلى مدينة أبو ظبى، من أجل تصوير فيلمه "الجنينة"، من إخراج معتز حسام، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تصوير مشاهده مع بيومى فؤاد وأيتن عامر ومحمد ثروت، ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى داخل حديقة الحيوان في أبو ظبى.

ويشارك أحمد فتحى كضيف شرف فى فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، والذى يعرض حالياً فى السينمات.

كما صور أحمد فتحى، عدد من مشاهد فيلمه الجديد "5 محى الدين أبو العز"، والذى تدور احداثه في اطار من الكوميديا، وتدور احداثه حول شاب يسعى للارتباط قبل سفره للخارج، لكنه يفاجئ بصدور حكم غيابى ضده بالإعدام في جريمة لا يعرف عنها شئ، فيقرر الهرب من المطار ويمر بالعديد من العقبات والمواقف الكوميدية في رحلة إثبات براءته.

وكان آخر أعمال أحمد فتحى فى السينما فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وتدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.