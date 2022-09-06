شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مثيرة للحلقة الثالثة من House Of The Dragon.. اعرف إيه حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House Of The Dragon بـ جرعة إثارة جديدة، ومختلفة، خاصة مع تمكن الأمير دايمون من قتل Crabfeeder، بـ مفرده، وباستخدام حيلة قديمة، إلا أنها انطلت على Crabfeeder، ومحاربيه.

وقرر الأمير دايمون بعد رسالة شقيقة الملك فيسيريس تارجريان أن يذهب بـ مفرده إلى ستيبستونز لـ يجاول القضاء على Crabfeeder، خاصة أنه شعر بالإهانة بسبب إرسال شقيقه الجنود والسفن البحرية لـ مساعدته في الفوز بالحرب.



Crabfeeder والأمير دايمون

إلا أن مشهد القتل خاصة لم يظهر كاملا، وذلك بسبب اختفاء الأمير دايمون عن العيون، وهو يقوم بـ قتل Crabfeeder، ما جعل الحبكة الدرامية الخاصة بالمشهد ضعيفة، وذلك يرجع إلى أن اعتاد متابعى سلسلة GOT من مشاهدة مثل هذه الأحداث المهمة كاملة.

ولكن مع خروج الأمير دايمون بـ نصف جسد Crabfeeder، وإعلانه التمكن من قتله، انتهت الحلقة بشكل درامى غير متوقع.

العمل بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.