حسين فهمي وأمير رمسيس في "فينيسيا السينمائي" استعدادا لمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتواجد حاليا الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين، في فينيسيا لحضور فعاليات النسخة التاسعة والسبعين من مهرجان فينيسيا السينمائي.

ويتواجد بصحبة فهمي من القائمين على الدورة الجديدة المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، ومدير المكتب الفني للمهرجان الناقد أندرو محسن.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي على موقع فيسبوك، صورًا للثلاثي، معلقة "نشاط سينمائي وإعلامي مكثف لفريق مهرجان القاهرة في فعاليات الدورة الحالية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، من بينها حضور حفل Producers Without Borders، ولقاءات مع مختلف المنتجين وصناع الأفلام للاتفاق على عروض ستعلن قريبا ضمن الدورة 44، وكذلك إجراء مقابلات مع وسائل إقليمية وعالمية".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر إقامة فعاليات دورته الجديدة في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر المُقبل.