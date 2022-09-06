بعد 15 ليلة.. "المرحوم" تختتم عروضها على مسرح أوبرا ملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد تقديم 15 ليلة على مسرح أوبرا ملك في رمسيس، اختتمت فرقة السامر المسرحية الموسم الأول من عرض "المرحوم" عن نص "المنتحر" للروسي نيكولاي اردمان.

وشهد العرض إقبالًا جماهيريا كبيرًا، وحظي بعروض كاملة العدد، وقال المخرج حسام عبدالعظيم، إن المرحوم مأخوذة عن نص مسرحي أجنبي روسي، ولكن تمت معالجة الفكرة وتقديمها في إطار كوميدي اجتماعي يناسب المجتمع المصري ويتماشى مع قضاياه.

وأضاف عبدالعظيم، في بيان صحفي، أن صالة عرض مسرح أوبرا ملك كانت ممتلئة طول الموسم الأول، ما جعلهم يضعون مقاعد إضافية لاستيعاب الإقبال الجماهيري.

وتدور أحداث العرض حول "سيميون" الذي يشاع في المدينة عن نيته في الانتحار نتيجة للضغوط النفسية التي يتعرض لها بسبب حالة البطالة التي تجعله يعيش مع زوجته بلا عمل وهي التي تتحمل تكاليف المعيشة ومسئولية المنزل، هذه الاشاعة تدفع بممثلين لطبقات مختلفة من المجتمع سواء من المثقفين أو التجار أو المهمشين أن يذهبوا إليه بحثا عن استغلال محاولته الانتحار.

المرحوم بطولة مصطفى منصور، محمد بطاوي، مصرية بكر، أشرف شكري، نهال أحمد، وفاء زكريا، عمرو بونو، عادل سعيد، حسام أبو السعود، محمد السيد، حسام العمدة، أحمد صلاح، مخرج منفذ وحيد البدري، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، استعراضات دراجون، ديكور وملابس شادي قطامش، تصميم إضاءة محمود علاء، إعداد محمد كسبان، إخراج حسام عبدالعظيم.