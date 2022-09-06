بحضور العدل وسماح أنورو3 وزراء.. تفاصيل مؤتمر "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أقيم مساء اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، في مكتبة القاهرة الكبرى.

وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيناريست مدحت العدل، والفنانة سماح أنور، والدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس المؤسسة، وقدمت المؤتمر الدكتورة ميرفت أبوعوف المستشار الإعلامي للمؤسسة وأستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية.

انطلق المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح المنتج الراحل محسن علم الدين.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي تضمن أبرز الفعاليات التي تم تنظيمها خلال الدورات الماضية من الملتقى، وتفاصيل الدورة المقبلة.

أقيم بعد ذلك عرض فني لفريق باليه انديجو الروسي للأطفال، وذلك بعد نجاحه الكبير خلال الدورة الماضية من الملتقى.

وأعربت سهير عبدالقادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا عن فخرها باستمرار إقامة الملتقى منذ تأسيسه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم عدد من الوزارات على رأسها التضامن الاجتماعي والثقافة والهجرة.

وأضافت: سوف تقام هذه الدورة فعاليات فنية وثقافية كثيرة في عدد من الأماكن مثل دار الأوبرا المصرية، حيث يتم تنظيم سوق أولادنا للحرف التراثية وتستضيفه قاعة صلاح طاهر ويشارك فيه دولة بيلاروسيا والصين.

وأكملت: سوف نرى أعمالا فنية غير تقليدية لأن عملنا هو التنمية وليس الحفلات فقط، مشيرة إلى أن مخرج حفل الافتتاح هو الفنان الكبير وليد عوني.

وواصلت سهير: نرفع هذه الدورة شعار كلنا إنسان، وفي كل دورة يثبت أولادنا قدراتهم في الفنون لأن كلنا إنسان مهما اختلف الشكل واللون والجنسية وكما نواجه التحديات فإن أولادنا من ذوي القدرات الخاصة يواجهون التحديات أيضاً.

وتابعت: وزارة التضامن الاجتماعي من أهم الوزارات التي تقف بجوار المؤسسة في أنشطتها ومن المقرر أن تقدم مساهمة مالية كبيرة لإقامة أنشطة لمؤسسة، كما تقدم وزارة الثقافة نموذجا محترما للتعاون مع المؤسسة، كما نوجه الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للمرأة، لما يقدمونه من جهود تصب في صالح ذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس المؤسسة، ورئيس لجنة تحكيم الفنون التشكيلية، أن لجنة الفنون التشكيلية للملتقى سوف تقدم العديد من الفعاليات الفنية المختلفة يأتي على رأسها معرض فنون "أولادنا" لعرض أعمال أولادنا من الرسم والتصوير والخزف وأعمال النحاس وغيرها من الحرف اليدوية، وسيتم افتتاحه صباح السبت ١٧ سبتمبر بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا، وكذلك مجموعة من الورش الفنية لفن الأورجامي والتصوير والرسم والجداريات والتشكيل بالنحاس والرسوم المتحركة وغيرها.

وأضاف: سوف تكون المشاركة متاحة للجميع من جمهور الفن التشكيلي في كل الفعاليات المقامة بالملتقى داخل قاعة المعرض بدار الأوبرا، مشيرا إلى أن قومسير الملتقى والمعرض هو الفنان سامح إسماعيل، بينما تضم عضوية اللجنة كل من: نعمت الديواني، د. ماهر داوود، المصممة إيمان النشرتي، مروة توفيق، أمينة سالم، غدير حافظ، هالة عبدالقادر، هالة صلاح، جلال المسري.

تتكون لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من: الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب.

وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من: المنتج والسيناريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافي الروسي، ومعتز الجنيدي، ونازك الألفي، والمطربة هيتا ثاكار.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.