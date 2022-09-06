شكرا لقرائتكم خبر عن "الرحلة" مسرحية جديدة بطولة أحمد ماهر وحسن الصغير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنان أحمد ماهر حاليًا بروفة مسرحيته الجديدة "الرحلة" التي يعود بها إلى خشبة المسرح بعد غياب، ومن المقرر بدء عرض المسرحية يوم 25 سبتمبر الجارى على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان حسن الصغير، عبد المنعم المرصفى ونانى سعد الدين وكارمن سالم وحسن يحيى وإخراج عمر صالح وتأليف طارق فتحى حسين.





يذكر أن الفنان أحمد ماهر قال عن المسرح المصري وما تم تقديمه في السنوات الأخيرة وتجربة مسرح مصر في تصريحات تليفزيونية، أن العمل المسرحي لابد أن يكون له هدف، حتى وإن كان الهدف هو إضحاك الجمهور، الارتجال فن له قواعد وأصول وليس أي كلمة تقال،وعن رأيه في مسرح مصر أكد أنه لا يتفق معه لا شكلا أو موضوعا مضيفا: العمل المسرحي له مقومات يبدأ بالنص، المسرح كلمة ثم بعد ذلك المخرج الذي يعيد قراءة النص من خلال وجهة نظر ورؤية ثم يأتي اختياره للشخصيات العمل يتحول إلى منظومة وكأنه سيمفونية.

يذكر أن أحمد ماهر ظهر كضيف شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك أيتن عامر، هنادى مهنى، عمرو عبد الجليل، هلا رشدى، حنان سليمان، محمد طعيمة، إسماعيل فرغلى، محمود السيسى، هنا زهران، أحمد عثمان، عزت زين، عزة لبيب، ياسمين عادل وضيوف الشرف أحمد فهمى، محمد ممدوح، هنا الزاهد، هشام ماجد، سامية الطرابلسى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد وبيومى فؤاد وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى حول "جلال" الذى يسعى لتحقيق أحلامه البسيطة كاحتراف الغناء أو الارتباط بالبنت التي يحبها، عندما تنقلب حياته، التي لا تسير كما يرجو لها، رأسًا على عقب بعد لقاء عابر مع شيخ يبيع المسك في الشارع، يستيقظ جلال في اليوم التالي ليجد كلاما مكتوبا على ذراعه اليسرى لا يراه سواه، وكل يوم يتغير المكتوب بعد أن يتحقق بنهاية اليوم.