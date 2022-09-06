تامر مرتضى يعلن عن "عائلة الأصلي" لعرضه نهاية 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المنتج تامر مرتضى تعاقد شركته أروما ستوديوز مع السيناريست أمين جمال والمخرج أحمد حسن، لتقديم مسلسل عائلة الأصلي.

وفي بيان صحفي كشفت الشركة المنتجة أنه جاري حاليا ترشيح الأبطال تمهيدا للبدء في تصويره قريبا على أن يتم عرضه في نهاية العام الجاري.

المسلسل يحكي عن فاطمة سيد سليم الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أروما في رمضان الماضي مسلسل راجعين يا هوا الذي حقق نجاحا كبيرا، وتحضر الشركة لعملين جديدين لشهر رمضان المقبل أولهما: "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال وإخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث، و"مذكرات زوج" بطولة النجم طارق لطفي.