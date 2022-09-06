رشا مهدي تظهر بفستان قصير بالمصيف.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة رشا مهدي، بفستان قصير بالمصيف في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت رشا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر أيام الصيفية".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "آيقونة الجمال والرقة والرشاقة والشياكة"، "عسل"، "فراشة رقيقة في سماء الفن"، "حب العمر"، "جميلة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "زي القمر2"، بطولة درة، أحمد حلاوة، صابرين، أيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، تيام قمر، ليلى عز العرب، عابد عناني، بتول الحداد، والعمل من تأليف عمرو الدالي، إخراج شيرين عادل.