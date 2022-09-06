الشيف ريتشارد خوري يثير الجدل بعد نطق الشهادتين ثم نفي اعتناق الاسلام!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 03:00 صباحاً - عاد الشيف اللبناني ريتشارد خوري، يوم الإثنين، لإثارة الجدل بعد أقل من 24 ساعة على انتشار أنباء اعتناقه الإسلام والتخلي عن الديانة المسيحية.

وكان الشيف خوري، قد ظهر أمس الأحد، برفقة رئيس جمعية المشائخ الصوفية في لبنان، جميل حليم الحسيني، في مقطع فيديو وهو يستمع إلى موعظة دينية، أشهر عقب انتهائها إسلامه وردد الشهادتين.

لكن سرعان ما انتشر خبر اعتناقه الإسلام، نفى الشيف خوري، ذلك، مؤكدا أنه ”مازال مسيحيًا مارونيًا“.

وأوضح في تصريح لتلفزيون ”الجديد“ المحلي أنه ”ردد الشهادتين من منطلق احترامه جميع الأديان“، على حد تعبيره.

من جهته أصدر الشيخ جميل حليم الحسيني بيانا ابدى فيه استغرابه من تصريح الشيف ريتشارد قائلا أنه “ليس صحيحا ما قاله في الفيديو من انه اعتقد ثم نطق بالشهادتين فاتضح وبان أن الرجل ما زال على ما كان عليه ولم يدخل في الاسلام”.

يذكر ان الشيف خوري يظهر في عدد من برامج الطبخ مثل ”توب شيف“ و“صباح الخير يا عرب“، على قناة ”إم بي سي“، إلى جانب ظهوره المتكرر في تلفزيونات محلية لبنانية.