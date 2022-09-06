شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حمص وحلاوة" يجمع نجوم الغناء الشعبى الليثى وأمينة والصغير والبحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع عدد من نجوم الغناء الشعبى، منهم أمينة ومحمود الليثى وسعد الصغير ورضا البحراوى فى فيلم جديد بعنوان "حمص وحلاوة"، والذى انطلق تصويره فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وهو تأليف سيد السبكى وإخراج لأحمد حمدى، وتدور قصتة في اطار كوميدى رومانسى والفيلم مرشح للعرض فى موسم رأس السنة المقبل.

وأعرب المطرب محمود الليثى عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيته الجديدة "نظرة واحدة" التى يشاركه فيها الغناء شقيقه حمادة وقال لـ"الخليج 365": الأغنية دى أهديها للحاقدين وللناس اللى كانوا بيروجوا أن فى خصام وخناق مع شقيقى حمادة، وإن شاء الله الفترة الجاية هبسط جمهورى لأنى بجهز لفيلم جديد وعندى أغانى تانية جديدة يا رب تعجيك الناس اللى بتحبنى".

"نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.



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