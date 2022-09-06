شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الجديدة من Spider-Man: No Way Home تحقق 10 ملايين دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النسخة الجديدة من فيلم Spider-Man: No Way Home، التي طرحت تحت اسم Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version، إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و200 ألف دولار منذ طرح العمل الجديد يوم 2 سبتمبر الجارى.

النسخة الجديدة من فيلم Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version، تحتوى على 11 دقيقة إضافية، وأنقسمت إيرادات العمل بين 7 مليون و 600 ألف دولار بـ 3935 دار عرض أمريكية، و2 مليون و600 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان، ومن إنتاج شركة سونى.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.