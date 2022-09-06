شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فؤاد المهندس يُحيي ذكرى ميلاد والده بتلك الكلمات.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد المهندس نجل الفنان الكبير فؤاد المهندس على إحياء ذكرى والده مؤخرا من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، وذلك بالتزامن مع ذكري ميلاده اليوم الموافق السادس من شهر سبتمبر، حيث كتب: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ الأب الطيب الحنون، الجدع، أنا يشرفنى إن أبويا فؤاد المهندس، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ وحشتنى".



نجل فؤاد المهندس

ولد فؤاد المهندس فى حى العباسية، في 6 سبتمبر من عام 1924 ووالده زكى المهندس عالم اللغة وعاشق اللغة العربية، وكان فؤاد الثالث بين أشقائه الأربعة، صفية المهندس المذيعة الشهيرة، ودرية، وأصغرهم سامى الذى كان شديد الشبه بشقيقه، وتميزت هذه العائلة بخفة الظل وحب الكوميديا.

عشق فؤاد المهندس الفن منذ صغره وكان يمثل في المسرح المدرسى وعندما التحق بالجامعة عمل بفرقة كلية التجارة، وعُين موظفا بمسرح وفرقة الجامعة، وتبلورت موهبته الكوميدية وكان مغرما بنجيب الريحانى، والتقى به وقال له الريحانى: «مش عاوزك تقلدنى عاوزك تكون فؤاد المهندس»، وبعد الجامعة اشترك فى فرقة «ساعة القلب» وبدأت شهرته، وقدم العديد من أهم الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية كما قدم عددا من الأغانى والاستعراضات، رغم أنه لم يكن مطربا، وتميز في فوازير عمو فؤاد التي قدمها للأطفال.