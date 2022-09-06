شكرا لقرائتكم خبر عن صيف نرمين الفقى فى الساحل.. كاش مايو وملابس بحر وصور مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الساحل الشمالى هو المكان المفضل للنجمة نيرمين الفقى التي تحاول فيه كل عام أن تستريح من عناء تصوير طوال العام وتغلق على نفسها حتى تستطيع الاستجمام بعيدًا عن القلق والزحام، وحرصت نرمين على مشاركة جمهورها بلحظات قضائها للإجازة الصيفية بصحبة الأصدقاء، ونشر صورها بإطلالاتها المختلفة سواء كان بملابس البحر أو الكاش مايوه والتى يتفاعل معها محبيها ومتابيعها.

يذكر أن نرمين الفقى ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "الكبير أوى 6" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

ويعرض لنرمين الفقى حالياً مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الأتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، عمرو أحمد، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، رضوى عادل، وأشرف طلبه، مصطفي حشيش، ومي شاهين، وبوسي سمير وكردي راب.

وكان آخر أعمال نرمين الفقى، الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، من تأليف وإخراج هانى كمال، وبطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، ندا عادل.