ديانا هشام تنشر صورا لها أمام حمام سباحة.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، عن صور جديدة لها أمام حمام السباحة، في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ديانا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تبدأ الثقة بالنفس بالملابس الجيدة".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "بنغيب ونرجع نحلو"، "مشوفتش حلاوة كده"، "عسل"، "إيه الحلاوة دي"، "جميلة".

يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام مسلسل "أبو العروسة 3"، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثاني سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.