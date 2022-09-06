هل طُرد محمد الترك من حفل دنيا بطمة الأخير؟.. اعرف الحكاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، والمنتج محمد الترك، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية طرد "الترك" من حفل "دنيا" الغنائي الذي أحيته مؤخرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر من خلاله محمد الترك ممسكا بباقة ورود، ويلتف حوله حراس الحفل، الذين منعوه من الدخول وطلبوا منه مغادرة المكان.

وكان "الترك" قد وجه رسالة اعتذار إلى دنيا بطمة بعد انفصالهما، يطلب فيها مسامحته، وكتب عبرموقع التواصل الإجتماعي: "من شيم الرجال الاعتذار، حتى لو لم تكن غلطان". ولكن دنيا بطمة تجاهلت رسالة اعتذاره ونشرت بعدها بيوم فيديو من جلسة تصوير خضعت لها على أنغام أغنية "غلبان" للفنانة أصالة نصري، وهو ما اعتبرها الجمهور ردًا منها على اعتذاره.

وكانت دنيا بطمة، تصدرت أيضا تريند محرك البحث جوجل، عقب ما أثير خلال الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها المنتج البحريني محمد الترك، بعد زواج دام 9 سنوات.

وبدأ الحديث حول طلاق دنيا، عقب تداول منشور لمحمد الترك، عبر موقع "إنستجرام"، كتب فيه: "من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي".

الترك أضاف: "أقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها. فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى".

دنيا، من جهتها، زادت من الجدل المثار، إذ قامت في البداية عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، بنشر مقطع فيديو من جلسة تصوير لها، مصحوبا بمقطع من أغنية المطربة أصالة نصري "غلبان"، وتقول فيه: "لا ده فاته وفاته، رميناه بماضيه وحكاياته، ده فاكر دمعنا هنا على خدنا، يا تهيؤاته".

وكان المنتج البحريني، قد بدأ في إثارة الجدل حول وجود خلاف ما، مع زوجته المطربة المغربية، عندما نشر في يوليو الماضي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، منشورا، كتب فيه: "لم أندم على أي شيء فعلت في حياتي، فهناك أشياء فعلتها خوفا على من أحب، وأشياء فعلتها محبة، وأشياء فعلتها دون أن أفكر، ولكن عندما تصل إلى مرحلة أنك كل ما فعلت هو عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيدا".

وتحت عنوان "الحلقة الأخيرة"، وضع منشور آخر كتب به: "الكرامة أغلى من الحب.. فإن تعرضت كرامتك للإهانة الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك.. لا ترخص نفسك.. لا أحد يستحق".

وقامت دنيا، بوضع منشور كتبت فيه: "لولا الظروف السيئة لبقينا نظن أن جميع من حولنا سند".

المطربة المغربية دنيا بطمة، تزوجت المنتج البحريني محمد الترك، في عام 2013، وأثار الزواج ضجة واسعة، إذ طاردتها اتهامات خطف الزوج، من زوجته السابقة منى الساير، كما انتشرت العديد من الأقاويل عن سوء علاقتها بوالدة زوجها، وكذلك ابنة زوجها الفنانة حلا الترك.

دنيا أنجبت، من زوجها محمد الترك، طفلتين هما غزل وليلى روز.