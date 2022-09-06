غادة عبدالرازق تستعد لـ"حدث بالفعل" وكريم فهمي يقدم "قرض شخصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة غادة عبدالرازق لتصوير ثالث حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، حسبما أعلنت شركة بي أجينسي واكتيف ميديا برودكشن الجهة المنتجة للعمل، في بيان صحفي.

وتعاقدت الشركة مع غادة عبدالرازق لتجسيد بطولة الحكاية الثالثة من المسلسل الذي ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، ويلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتضمن البيان أيضا أن الحكاية الثالثة تحمل عنوان "تحت الحزام"، وأن الشخصية المقرر أن تجسدها النجمة غادة عبدالرازق ستكون مفاجأة كبيرة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع الفنانة بسنت حاتم للمشاركة في بطولة الحكاية المقرر أن يبدأ تصويرها خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل، يجري المخرج هشام الرشيدي حاليا معاينات لأماكن تصوير الحكاية الثانية من العمل المقرر أن يجسد بطولتها كل من الفنان كريم فهمي والفنانة ندا موسى، بالإضافة إلى الفنان محمود عبدالمغني الذي انضم للحكاية مؤخرا، على أن ينطلق التصوير خلال أيام.

وكان صناع مسلسل "حدث بالفعل" قد انتهوا من تصوير الحكاية الأولى من العمل التي جسد بطولتها كل من ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود، وتم التصوير في العديد من الأماكن منها شبرامنت والشيخ زايد والعبور والساحل الشمالي.