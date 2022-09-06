بالصور| غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد روتانا والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا، ونشرت صورًا تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

ظهرت روتانا إلى جوار والدتها غادة وتقوم الأخيرة بتقبيلها، وهنأتها بوضع رموز "تورتة" وقلوب.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة روتانا بعيد ميلادها، منهم: زينة "ربنا يحميكم ويخليكم لبعض كل سنة والقمر وام القمر طيبين"، فيفي عبده "ما شاء الله.. الله اكبر ربنا يحفظكم يا رب"، وكتبت حنان مطاوع "ربنا يسعدها ويباركلك فيها ويخليكوا لبعض"، وعلقت نادية الجندي "عيد ميلاد سعيد"، وكتب لقاء سويدان "ربنا يسعدك بيها دائما".

غادة عبدالرازق عُرض لها في رمضان 2021 مسلسل "لحم غزال" بطولة شريف سلامة وأحمد خليل ومي سليم ووفاء عامر.