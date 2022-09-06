محمد عادل إمام يطلب ترشيح بطلة لفيلمه الجديد.. الجمهور يختار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طلب النجم محمد عادل إمام من جمهوره ترشيح وجه جديد كبطلة لفيلمه السينمائي الجديد.

وكتب إمام، عبر حسابه على تويتر: "بطلة فيلمي الجديد.. هتبقى وجه جديد، ترشحولي مين من الوجوه الشابة الجديدة تكون بطلة الفيلم؟".

وجاءت ترشيحات الجمهور، كالتالي: "هدى المفتي"، "ياسمين صبري"،"ميرنا نورالدين"،"جميلة عوض"، "أسماء أبو اليزيد"، "سهر الصايغ"، "مي عمر"،"ريهام حجاج"، "رحمة أحمد"، "رنا سماحة"، "هاجر أحمد"، "أسماء جلال"، "مايان السيد"، "ميرنا جميل"،"هنا الزاهد"،"منة شلبي".

ويُعرض لمحمد عادل إمام حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "عمهم".

"عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد عادل إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد لطفي، هدى المفتي، محمد ثروت، باسم سمرة، وأحمد خالد صالح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.