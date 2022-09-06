قبلة غادة عبدالرازق لابنتها بعيد ميلادها ونسرين طافش بفرنسا.. لقطات نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك عدد كبير من نجوم الفن أمس الاثنين 5 سبتمبر صورًا ولقطات مميزة من حياتهم، مع متابعيهم وجمهورهم على موقع انستجرام، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورا تجمعها بابنتها، وظهرت في واحدة وهي تقبلها بمناسبة عيد ميلادها، وعقلت برموز "تورتة وقلوب".

لورا

نشرت الفنانة لورا صورة جديدة لها، وعلقت "كدة الرؤية أحلى كتير my new sunglasses مساءكم جميل".

خالد سليم

وشارك الفنان خالد سليم مع جمهوره صورة تجمعه بزوجته، معلقا "مراتي.. وحبيبتي.. أم بناتي.. وصاحبتي.. بحبك أوي.. وبس خلاص".

نور عمرو دياب

ونشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب فيديو جديد لها، استعرضت خلالها إطلالتها للجمهور.

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة، معلقا "بطلة فيلمي الجديد.. هتبقى وجه جديد.. ترشحولي مين من الوجوه الشابة الجديدة تكون بطلة الفيلم".

دنيا ماهر

روجت الفنانة دنيا ماهر لمسلسلها الجديد طير بينا يا قلبي، ونشرت الملصق الدعائي الرسمي للعمل.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها، من فرنسا، وعلقت "للتذكير: عندما تريد لشيء ما أن يختفي من حياتك، لا تتحدث عنه، لا تناقشه، لا تفكر فيه".

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صوًا له من مرحلة الطفولة، معلقا "ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء".

إيمان رجائي

نشرت الفنانة إيمان رجائي صورتين جديدتين لها، دون تعليق.

دينا

نشرت الفنانة دينا صورة جديدة لها، وكشفت عن الفريق الذي ساعدها بالظهور بهذه الإطلالة.