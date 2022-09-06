شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يهدى درع تكريمه من قناة الحياة للمخرج خيرى بشارة: أبويا الروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان محمد لطفى تكريمه في قناة الحياة، أثناء استضافته من برنامج "واحد من الناس" إلى المخرج الكبير خيرى بشارة، قائلا: "أنا مدين له بكل حاجة اتحققت في حياتي الفنية، وهو الأب الروحي ليا".

وأضاف في نهاية الحلقة التي شهدت تكريمه: "اشتغلت معاه في حاجات كتير من أول كابوريا وأمريكا شيكا بيكا وحرب الفراولة وغيرها من الأعمال، وكان دائماً مؤمن بيا، واتعلمت منه كتير علشان كده بهديه هو التكريم ده".

وفاجأ الفنان محمد لطفى أثناء استضافته من برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى، الجمهور، بوصلة تمرينات مرّن بها مقدم البرنامج على كيفية ممارسة الملاكمة، مثلما ظهر خلال اللقاء بعد طلب الليثى من لطفى الأمر، وهو ما فعله الأخير بعدما علّمه كيفية الوقفة الصحيحة، بالإضافة للطريقة الذى يتقن بها توجيه الضربات للخصم.

كما أكد محمد لطفى أنه حينما تعلم رياضة الملاكمة للمرة الأولى، علمه مدربه أن تلك الرياضة خاصة بالمصريين القدماء، فلها تاريخ طويل، وأنهم هم من اخترعوها قبل تطورها من قِبَل الرومان وغيرهم، إلا أن أصلها من مصر.

وكشف محمد لطفي، خلال اللقاء، كواليس وأسرارا تُعرض لأول مرة عن حياته الشخصية، وتفاصيل أهم أعماله مع أحمد زكي، ونصيحة والده له، وأصعب الاعترافات الإنسانية، وسبب نزول دموعه، وكواليس من علاقته بزوجته، وكيف أنه يجري من المعادي للقلعة وغيرها من التفاصيل.