شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى لـ"واحد من الناس": رفضت دور أمين الشرطة بالجزء الأول من كلبش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد لطفى للمرة الأولى، أثناء استضافته فى برنامج "واحد من الناس"، عن أنه كان المرشح لدور أمين الشرطة بالجزء الأول من مسلسل كلبش، ولكنه اختار دور إبراهيم السنى ليلعبه معتبرا اياه بمثابة حالة صلح اجتماعي، قائلاً: "كنت أنا المرشح لدور أمين الشرطة، لكن رفضت، وقلت مش عايز كل شوية أعمل أدوار تخوف الناس، ولكن شخصيتي أنا وأمير كرارة وقربهما من بعضهما خلال أحداث المسلسل كان مميزا جدا، وله بصمة وحالة عظيمة طوال أحداث المسلسل والناس حستها".

وتطرق الفنان محمد لطفى، في بداية البرنامج، إلى الحديث عن ذكريات الطفولة حينما كان في المدرسة وتحديدا بمدرسة المعادي القديمة الإعدادية، قائلاً: "كانت عندنا شجرة اسمها (نبق)، حاولت أطلعها من شقاوتي علشان أجيب ليا ولأصحابى، لحد ما وقعت".

واستكمل أثناء استضافته من برنامج "واحد من الناس": "الجدعنة بالنسبة ليا معناها إنك تحترم كل الناس، مهما كانت طبقته إيه، فتقدير الناس ده من الجدعنة، وإنك ما تشوفش حد مظلوم وتسكت دي جدعنة طبعًا".

كما أكد أنه كان محبا للرياضة بشكل كبير منذ أن كان صغيرا، وبالتالي كان يشارك في مسابقات جري، ويحصل على ميداليات، إلى أن شاهد فيلم "واسلاماه"، خلال فعالية رياضية، وتأثر جدا بمشهد رشدي أباظة وأحمد مظهر أثناء اختيارهما فرسانين للمشاركة في الحرب، ووقتها اتمنيت ابقى فارس".

وأضاف: "عائلتي كلهم أشداء، ويتمتعون بقوة هائلة، وعمي كان في الشرطة وكنت بشوفه بيلعب بوكس، واتمرنت معاه وأنا صغير".

وعن والدته قال: "اتعلمت منها كل حاجة حلوة، إزاى أبقى حنين، والالتزام، الأم هي اللى بتربى، في حين كان والدي عبارة عن كل حاجة في حياتي، وكان بطل من أبطال حرب 73، ومقاتل فتركيبته البنيانية كانت أشبه بالمصارع، ووالدي كان في الجيش الثاني مشاة، وحاصل على نجمة سيناء، هم أول ناس عبروا بعد سلاح المهندسين مباشرة".