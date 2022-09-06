شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يُعلم عمرو الليثى الملاكمة أثناء استضافته فى "واحد من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان محمد لطفى أثناء استضافته من برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثى الجمهور، من خلال وصلة تمرينات مرن بها مقدم البرنامج على كيفية ممارسة الملاكمة، مثلما ظهر خلال اللقاء بعد طلب الليثى من لطفى الأمر، وهو ما فعله الأخير بعدما علمه كيفية الوقفة الصحيحة، بالإضافة للطريقة الذى يتقن بها توجيه الضربات للخصم.

كما أكد محمد لطفى أنهم حينما تعلم رياضة الملاكمة للمرة الأولى، علمه مدربه بأن تلك الرياضة خاصة بالمصريين القدماء، فلها تاريخ طويل، وأنهم هم من اخترعوها قبل تطورها من قِبَل الرومان وغيرهم، إلا أن أصلها من مصر.



الليثى مع لطفى

ويكشف محمد لطفي، خلال اللقاء، كواليس وأسرار تُعرض لأول مرة عن حياته الشخصية، وتفاصيل أهم أعماله مع أحمد زكي، ونصيحة والده له، وأصعب الاعترافات الإنسانية، وسبب نزول دموعه، وكواليس من علاقته بزوجته، وكيف أنه يجري من المعادي للقلعة وغيرها من التفاصيل.



عمرو الليثى مع محمد لطفى

يذكر أن برنامج "واحد من الناس"، يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويعرض يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع في العاشرة مساء، على قناة الحياة.