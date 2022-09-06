شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ساندوا زوجاتهم ودعموهن فى نجاحاتهن الفنية.. آخرهم عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصص حب كثيرة شهدها الوسط الفنى، استمرت وتخطت كل العقبات بحبهما الشديد لبعضهما، وتخلي كل منهما عن نجوميته مع الآخر، ودعموا بعضهما البعض في المناسبات والمهرجانات، ومن بين الفنانين الذين يدعمون زوجاتهم بقوة فى نجاحاتهم الفنية النجم عمرو يوسف.

حرص النجم عمرو يوسف، على أن يساند زوجته النجمة كندة علوش في العرض الخاص لفيلمها الجديد "نزوح" ضمن فعاليات الدورة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائى ويدعمها ويقف بجانبها وخطفوا الأنظار باللحظات الرومانسية التي جمعتهما سويا على السجادة الحمراء وأصر عمرو على دعمها فى اللحظات المهمة في مسيرتها الفنية، وظهر عمرو في الفيديوهات وهو يلتقط الصور والفيديوهات لزوجته بكل فخر وإعجاب وحب.



عمرو يوسف و كندة علوش

كما دعم النجم ظافر العابدين، زوجته جوان فاريل، في خطواتها الفنية وظهر معها في الفيديو كليب"fire" وظهر معها موديل في الكليب الجديد، كما تولى بنفسه إنتاج الكليب.



ظافر العابدين و زوجته

وأيضًا الإعلامى رامي رضوان، يحرص دائمًا على دعم زوجته النجمة دنيا سمير وظهر بجوارها أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "تسليم أهالي" ويساندها في أجمل لحظاتها ونجاحتها.



رامى رضوان و دنيا سمير غانم

أما النجمان منى وكى وأحمد حلمي كل منهما سند للآخر، ويحرص حلمي على حضور كل المهرجانات التي تكرم بها زوجته منى ويقف بجوارها في قمة سعادته و يلتقط لها الصور أثناء تكريمها، ويساندها ويشجعها دائما بكل قوة وفخر وحب.