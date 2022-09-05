شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى لـ"واحد من الناس": والدى شارك بحرب 73 وحاصل على نجمة سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الفنان محمد لطفى لذكريات الطفولة حينما كان في المدرسة وتحديدًا بمدرسة المعادي الإعدادية القديمة، قائلاً: "كان عندنا شجرة اسمها (نبق)، حاولت اطلعها من شقاوتي علشان اجيب ليا ولاصحابى، لحد ما وقعت".

واستكمل أثناء استضافته من برنامج "واحد من الناس": "الجدعنة بالنسبة ليا معناها أنك تحترم كل الناس، مهما كانت طبقته إيه، فتقدير الناس ده من الجدعنة، وإنك ما تشوفش حد مظلوم وتسكت دي جدعنة طبعًا".



الفنان محمد لطفى

كما أكد أنه كان محب للرياضة بشكل كبير منذ ان كان صغيراً، وبالتالي كان يشارك في مسابقات جري، ويحصل على ميداليات، إلى أن شاهد فيلم "واسلاماه"، خلال فاعلية رياضية، واتأثرت جداً بمشهد رشدي اباظة واحمد مظهر اثناء اختيارهم فرسان للمشاركة في الحرب، ووقتها اتمنيت ابقى فارس".

ثم أضاف: "عائلتي كلهم اشداء، ويتمتعوا بقوة هائلة، وعمي كان في الشرطة وكنت بشوفه بيلعب بوكس، واتمرنت معاه وانا صغير".

وعن والدته : "اتعلمت منها كل حاجة حلوة، ازاى ابقى حنين، والالتزام، الأم هي اللى بتربى، في حين كان والدي عبارة عن كل حاجة في حياتي، وكان بطل من ابطال حرب 73، ومقاتل فتركيبته البنيانية، كانت اشبه بالمصارع، ووالدي كان في الجيش الثاني مشاة، وحاصل على نجمة سيناء، هم اول ناس عبروا بعد سلاح المهندسين مباشرة".

ويكشف محمد لطفي، خلال اللقاء، كواليس وأسرار تعرض لأول مرة عن حياته الشخصية، وتفاصيل أهم أعماله مع أحمد زكي، ونصيحة والده له، وأصعب الاعترافات الإنسانية، وسبب نزول دموعه، وكواليس من علاقته بزوجته، وكيف أنه يجري من المعادي للقلعة وغيرها من التفاصيل.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس"، يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويعرض يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في العاشرة مساء، على قناة الحياة.