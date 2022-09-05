شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت أديل بجائزة الـ Emmys الأولى فى تاريخها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية أديل – Adele، متابعيها وجمهورها بصورها مع جائزة الـ Emmys التي حصدتها للمرة الأولي في تاريخها، حيث نشرت صورها مع الجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالة شكر لكل من ساعدها في تحقيق تلك الجائزة.

وحصدت أديل الجائزة على عرضها التلفزيوني "One Night Only"، الذى سجل مسبقاً للعرض التلفزيونى فى نهاية العام الماضى بمشاركة أوبرا وينفرى، وقدمت به "أديل" أغانى من ألبومها الجديد لأول مرة، وتحدثت عن رحلة صناعة الألبوم وكواليسه وعلاقته بمرحلة طلاقها وغيرها من الأمور.