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شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت أديل بجائزة الـ Emmys الأولى فى تاريخها.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية أديل – Adele، متابعيها وجمهورها بصورها مع جائزة الـ Emmys التي حصدتها للمرة الأولي في تاريخها، حيث نشرت صورها مع الجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالة شكر لكل من ساعدها في تحقيق تلك الجائزة.
وحصدت أديل الجائزة على عرضها التلفزيوني "One Night Only"، الذى سجل مسبقاً للعرض التلفزيونى فى نهاية العام الماضى بمشاركة أوبرا وينفرى، وقدمت به "أديل" أغانى من ألبومها الجديد لأول مرة، وتحدثت عن رحلة صناعة الألبوم وكواليسه وعلاقته بمرحلة طلاقها وغيرها من الأمور.
جائزة الايمي
اديل
اديل مع الجائزة
واقتربت Adele بهذه الجائزة من الوصول إلى مكانة EGOT والتي تشير إلى الجوائز الأربع الكبرى"Emmy و Grammy و Oscar و Tony"، وهي أفضل وأكبر الجوائز في عالم التلفزيون والتسجيل والأفلام والمسرح.
وكانت قد حققت أديل الجوائز الثلاث الأولى مثل جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، وعدة جوائز جرامي، وأخيراً جائزة إيمي لأول مرة، وتبقى لها فقط جائزة "تونى" لتحقيق العلامة الكاملة أوEGOT، والتي ترمز أيضاً إلى "الطاقة والنمو والفرصة والموهبة".