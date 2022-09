شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أعمال شهر سبتمبر المقرر عرضها.. ابرزهم Thor: Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى موسم الأفلام الصيفي من الناحية الفنية بعد عطلة نهاية الأسبوع في عطلة عيد العمال، لكنه لا يزال مستمرًا بشكل كبير هذا الشهر على منصات البث المختلفة، ويشهد شهر سبتمبر الظهور الأول لأهم الأفلام الصيفية مثل Thor: Love and Thunder من إنتاج شركة ديزني، وفيلمJurassic World Dominion ، والتي حققت أرباحًا أقل بقليل من مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم "Elvis" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر من Warner Bros في طريقه أيضًا إلى العرض عبر منصات البث، مما يجعل شهر سبتمبر أكبر شهر على الإنترنت حتى الآن من حيث العروض المسرحية الصيفية.

ويُعد شهر سبتمبر أيضًا موسم قوي للعروض الأولى في العالم لبث الأفلام الأصلية، حيث تحتفل منصة Disney + بييومها في 8 سبتمبر بالعرض العالمي الأول لفيلم "Pinocchio" للمخرج روبرت زيميكيس، بينما تقدم منصة نتفليكس عرضًا جديدًا لمنافس الأوسكار "Blonde" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بينما تقدم Apple TV + العرض الأول لفيلم Zac Efron. الدراما الكوميدية التاريخية "The Greatest Beer Run Ever."

وكالأتي قائمة الافلام التى سيتم عرضها:

Elvis

Thor: Love and Thunder

Jurassic World Dominion

Blonde

Pinocchio

Hocus Pocus 2

Ambulance

The Greatest Beer Run Ever

The Munsters

Goodnight Mommy

Dog

Do Revenge

Petite Maman

21 Grams

A Chiara

The Last Duel

The Outfit

If Beale Street Could Talk

Despicable Me and Despicable Me 2

Mother!