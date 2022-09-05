شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Top Gun: Maverick يكسر رقما قياسيا جديدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن رقم قياسي جديد حققه فيلم الاكشن والحركة Top Gun: Maverick، للنجم العالمي توم كروز، في شباك التذاكر العالمية، حيث تخطي الفيلم الشهير Black Panther في سباق الإيرادات ليحتل المركز الخامس في ترتيب اكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في أمريكا الشمالية في التاريخ، ، ليصبح واحداً من ستة أفلام تجاوزت هذا الإنجاز في شباك التذاكر المحلي.

ووفقًا لتقرير فاريتي، عاد الفيلم إلى قمة منافسات شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال، مضيفًا 7.9 مليون دولار بين الجمعة والاثنين ورفع مبيعات التذاكر إلى 701 مليون دولار، ووفقًا لـ Paramount ، فإن فيلم "Maverick" هو الفيلم الوحيد الذي احتل المرتبة الأولى على الإطلاق في شباك التذاكر المحلي في كل من يوم الذكرى وعطلة عيد العمال.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.