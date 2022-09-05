شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: لى الشرف بتعاونى مع القامة الكبيرة المخرج على عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه كان يعتبر المخرج الراحل على عبد الخالق بمثابة أخ كبير وكانت تربط بينهم علاقة صداقة قوية كونه أحد عباقرة المخرجين في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف خلال تصريحاته أن له الشرف بتعاونه معه في عدد من الأعمال الفنية وربنا يرحمه ويصبر أهله على فراقه، وتوافدت الفنانة ميرفت أمين ومادلين طبر على عزاء المخرج علي عبد الخالق المقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.



عزاء المخرج على عبد الخالق