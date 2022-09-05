"أصدقاء العمر".. الوسط الفني يقدم العزاء في المخرج علي عبدالخالق (20 صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

انتهى منذ قليل عزاء المخرج الكبير علي عبدالخالق، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين مساء الاثنين 5 سبتمبر، وحرص على حضوره عدد كبير من أصدقاء العمر والنجوم وصناع الفن.

وشهد العزاء حضور مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة ميرفت أمين، الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد بدير، الفنانة مادلين طبر، المخرج محمد ياسين، المنتج هشام سليمان، الفنان محمد الصاوي، الفنان تامر عبدالمنعم، الفنانة سيمون، الفنان كريم أبو زيد، والإعلامي طارق علام.

كما قدمت واجب العزاء في المخرج الراحل الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وشُيعت جنازة علي عبدالخالق، من مسجد السيدة نفيسة الذي شهد أداء صلاة الجنازة على جثمانه قبل دفنه في مقابر أسرته بطريق الفيوم.

ورحل المخرج الكبير علي عبدالخالق، عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة (dmc)، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.