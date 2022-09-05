بالكمامة.. ميرفت أمين تحضر عزاء علي عبدالخالق بالحامدية الشاذلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

حضرت النجمة الكبيرة ميرفت أمين، عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق، المقام مساء اليوم الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وظهرت ميرفت أمين خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" كنوع من اتباع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر.

كما حضر العزاء أيضا وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والفنان القدير أحمد بدير، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمخرج محمد ياسين، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان فتوح أحمد.

وشُيعت جنازة علي عبدالخالق، من مسجد السيدة نفيسة الذي شهد أداء صلاة الجنازة على جثمانه قبل دفنه في مقابر أسرته بطريق الفيوم.

ورحل المخرج الكبير علي عبدالخالق، عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة (dmc)، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.