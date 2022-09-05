"بالكمامة"..أحمد بدير في عزاء المخرج علي عبدالخالق بالحامدية الشاذلية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

حضر الفنان القدير أحمد بدير، عزاء المخرج علي عبدالخالق المقام مساء اليوم الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وظهر بدير، مرتديا كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وشُيعت جنازة علي عبدالخالق، من مسجد السيدة نفيسة الذي شهد أداء صلاة الجنازة على جثمانه قبل دفنه في مقابر أسرته بطريق الفيوم.

ورحل المخرج الكبير علي عبدالخالق، عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا، ليرحل عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان المخرج الكبير قد أعلن عبر قناة (dmc)، إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن خضوعه لعدد من جلسات الإشعاع.

المخرج علي عبدالخالق من أهم المخرجين في السينما العربية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "إعدام ميت"، "الكيف"، "أغنية على الممر"، "حائط البطولات"، "العار"، "الحقونا"، "أربعة في مهمة رسمية"، وغيرها من الأعمال البارزة.