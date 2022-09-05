حياة صعبة.. آخر تواجد لـ مروة القيسي على "السوشيال ميديا" قبل الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على الرغم من أن شهرتها تحققت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع "تيك توك"، إلا أن تواجدها كان قليلا في الفترة الأخيرة، وكان آخر فيديو لها عليه في 27 يوليو الماضي أي قبل 40 يوما من وفاتها.

أما على حسابها على انستجرام، فكان آخر منشور لها في 13 يوليو الماضي، من خلال فيديو تعبيري لشخص يعاني من انعزال واكتئاب، ينشر صورة له وتنهال عليه التعليقات من متابعيه التي تراه سعيدا، وعلقت هي: هل شعرت يوما وكأنك تجري في متاهة لا نهاية لها؟

وقبل الوفاة بـ24 ساعة كان لـ مروة تواجد لم تظهر فيه بوجهها على خاصية القصص القصيرة بانستجرام، بأكثر من قصة منها فيديو لتواجدها في مكان عام، ونشرت فيديو آخر مكتوب عليه أن الحياة صعبة لكن على الأقل، وأكملت بوضع رمز القلب وبجواره كلمة كل حياتي.

وفي منشور آخر عبر خاصية القصص القصيرة، نشرت صورة مكتوب عليها مقولة "أحيانا لا يتوجب عليك الاستماع لأعذارهم لأن افعالهم قالت الحقيقة"، لتعلق هي بكلمة "المريضة"، في وصف لأفعال البعض بأنها أفعال مريضة، ونشرت صورة أخرى تمزح من خلالها.

كان ملاك القيسي قد انهارت من البكاء، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تتحدث عن شقيقتها الممثلة والراقصة والتيك توكر العراقية مروة القيسي، التي انتحرت اليوم الاثنين 5 سبتمبر.

وقالت ملاك "اليوم أختي انتقلت إلى رحمة الله وفارقتني وفارقت الحياة الله يخليكم ما تسألون ولا تتصلون مش قادرة اصدق، روحوا من حياتي روحوا من وجهي".

وأنهت الراقصة العراقية والتيك توكر والممثلة مروة القيسي حياتها اليوم الاثنين 5 سبتمبر منتحرة، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الحادي عشر من مبنى في أربيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولات إسعافها.

مروة القيسي ذاع صيتها منذ سنوات بسبب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحتها على تيك توك، إذ يتابعها أعداد كبيرة من مستخدمي هذه الوسائل، كما شاركت في الفترة الأخيرة كممثلة في أكثر من عمل، إلى جانب امتهانها للرقص.