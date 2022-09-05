شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وأمير رمسيس بفعاليات مهرجان فينسيا استعدادا لـ"القاهرة السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى عبر "فيس بوك" عن نشاط سينمائي وإعلامي مكثف لفريق عمل المهرجان من خلال تواجد الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان بصحبة أمير رمسيس مدير المهرجان بفعاليات الدورة الحالية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشر الحساب الرسمي صور لهما معًا، من بينها حضور حفل Producers Without Borders، ولقاءات مع مختلف المنتجين وصناع الأفلام للاتفاق على عروض ستعلن قريبًا ضمن الدورة 44، وكذلك إجراء مقابلات مع وسائل إقليمية وعالمية.



الحساب الرسمي لمهرجان القاهرة

على جانب آخر حرص الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، على نعى المخرج الراحل على عبد الخالق ، الذى توفى الجمعة الماضية عن عمر يناهز 78 عامًا.

وقالت إدارة المهرجان آنذاك فى بيان: "ينعى الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وفريق المهرجان، المخرج الكبير على عبد الخالق، الذى رحل اليوم عن عمر ناهز 78 عاما، بعد أن قدم على مدار مشواره المهنى الذى انطلق فى سبعينيات القرن الماضى، العديد من الأعمال السينمائية الهامة والتى بدأها بفيلم "أغنية على الممر"، ومن ثم توالت الأفلام التى كان أبرزها "العار"، "جرى الوحوش"، "الكيف"، "إعدام ميت"، "شادر السمك"، "بئر الخيانة"، "أربعة فى مهمة رسمية"، "البيضة والحجر" وغيرها.