شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jurassic World: Dominion يحتفل المركز الثانى في قائمة الأعلى إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فيلم كريس برات Jurassic World: Dominion ، المركز الثاني في حجم الإيرادات حول العالم محققًا 994 ملايين دولار و677 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم، منذ طرحه فى الـ 10 من يونيو الماضى بدور العرض حول العالم، ليصل الفارق بينه وبين فيلم توم كروز ما يقارب 500 مليون دولار.

العمل الذى تنتجه شركة Universal Pictures.وانقسمت إيراداته بين 375 مليونًا و609 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و619 مليونًا و068 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

من ناحية أخرى سبق وأعلن كريس برات عن إمكانية تقديم جزء رابع من سلسلة Jurassic World السينمائية، وذلك بالتزامن مع طرح الجزء الثالث والأخير من السلسلة تحت اسم Jurassic World Dominion بـ دور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 10 يونيو الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصريح كريس برات جاء رغم كشف المخرج كولين تريفورو أن سلسلة أفلام Jurassic World ستختتم مع Dominion، وتم تأكيد ذلك في أحدث المقاطع الدعائية والملصقات للفيلم، واصفا إياه بـ "نهاية العصر الجوراسي"، ومع ذلك، صرح برات قائلا:" أنا لا أمانع تقديم فيلم جديد من سلسلة Jurassic World".