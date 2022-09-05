شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "الشيطان احتار فى أمرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "الشيطان" على يوتيوب، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودونى البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.



طارق الشيخ

أغنية "الشيطان" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي ميدو مزيكا، وإسلام شيبسى وتقول كلماتها ..

أحسنت في أدائك ده إنت عبقري صدقت إنك حنين وبني آدم سوي

وطلعت عكس ذلك وبتعرف تفتري لكن دورك عجبني وفرحت بيك أوي

وحياة النعمه هايل ليك مستقبل كبير

الناس بدأت تصدق إنك عندك ضمير

الشيطان احتار في أمرك نفسه يعرف جنسك إيه

شرك أبعد من خياله واللي متعود عليه

انت وريته العجائب واللي مشفتهوش عينيه

من قساوتك قلبه لان والدموع زارت عينيه