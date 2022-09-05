شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تبدأ تصوير حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة غادة عبد الرازق تصوير حكاية "تحت الحزام" من أحداث مسلسل "حدث بالفعل" والذى يعد بمثابة الحكاية الثالثة من المسلسل، والذي ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة أبطال مختلفين، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضًا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

الحكاية من المقرر أن يبدأ تصويرها خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، وكان صناع مسلسل "حدث بالفعل" قد انتهوا من تصوير الحكاية الأولى من العمل التي جسد بطولتها كل من ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود، وتم التصوير في العديد من الأماكن منها شبرامنت والشيخ زايد والعبور والساحل الشمالي.

يشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، مسلسل "حدث بالفعل" تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له.