ألقت بنفسها من أعلى مبنى بالعراق.. 20 صورة لـ مروة القيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سجل الحساب الخاص للعراقية مروة القيسي على موقع تيك توك، آخر ظهور لها في 27 يوليو الماضي، أي قبل انتحارها اليوم الاثنين 5 سبتمبر بأربعين يوما، وفيه تظهر وهي تردد كلمات أغنية خليجية.

أما على حسابها على انستجرام، فكان آخر منشور لها في 13 يوليو الماضي، من خلال فيديو تعبيري لشخص يعاني من انعزال واكتئاب، ويتظاهر بغير ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت هي: هل شعرت يوما وكأنك تجري في متاهة لا نهاية لها؟.

قبل الوفاة بـ24 ساعة كان لـ مروة ظهور على خاصية القصص القصيرة بانستجرام، بأكثر من قصة منها فيديو لتواجدها في مكان عام.

وننشر لكم 20 صورة من فيديوهات لها وأخرى تداولتها هي كصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركتها مع جمهورها.

وانهارت ملاك القيسي من البكاء، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تتحدث عن شقيقتها الممثلة والراقصة والتيك توكر العراقية مروة القيسي..

وقالت ملاك "اليوم أختي انتقلت إلى رحمة الله وفارقتني وفارقت الحياة الله يخليكم ما تسألون ولا تتصلون مش قادرة اصدق، روحوا من حياتي روحوا من وجهي".

وأنهت الراقصة العراقية والتيك توكر والممثلة مروة القيسي حياتها اليوم الاثنين 5 سبتمبر منتحرة، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الحادي عشر من مبنى في أربيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولات إسعافها.

مروة القيسي ذاع صيتها منذ سنوات بسبب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحتها على تيك توك، إذ يتابعها أعداد كبيرة من مستخدمي هذه الوسائل، كما شاركت في الفترة الأخيرة كممثلة في أكثر من عمل، إلى جانب امتهانها للرقص.