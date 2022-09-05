شقيقة المنتحرة مروة القيسي تنهار باكية: لا تسألون وروحوا من وجهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انهارت ملاك القيسي من البكاء، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تتحدث عن شقيقتها الممثلة والراقصة والتيك توكر العراقية مروة القيسي، التي انتحرت اليوم الاثنين 5 سبتمبر.

وقالت ملاك "اليوم أختي انتقلت إلى رحمة الله وفارقتني وفارقت الحياة الله يخليكم ما تسألون ولا تتصلون مش قادرة اصدق، روحوا من حياتي روحوا من وجهي".

وأنهت الراقصة العراقية والتيك توكر والممثلة مروة القيسي حياتها اليوم الاثنين 5 سبتمبر منتحرة، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الحادي عشر من مبنى في أربيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولات إسعافها.

مروة القيسي ذاع صيتها منذ سنوات بسبب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحتها على تيك توك، إذ يتابعها أعداد كبيرة من مستخدمي هذه الوسائل، كما شاركت في الفترة الأخيرة كممثلة في أكثر من عمل، إلى جانب امتهانها للرقص.