قفزت من الدور الـ 11.. انتحار الممثلة والتيك توكر مروة القيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أنهت الراقصة العراقية والتيك توكر والممثلة مروة القيسي حياتها اليوم الاثنين 5 سبتمبر منتحرة، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الحادي عشر من مبنى في أربيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولات إسعافها.

وبحسب مواقع محلية ألقت مروة القيسي، نفسها من أعلى مبنى في مجمع القرية السكنية في محافظة أربيل، وتوفيت على الفور.

مروة القيسي ذاع صيتها منذ سنوات بسبب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحتها على تيك توك، إذ يتابعها أعداد كبيرة من مستخدمي هذه الوسائل، كما شاركت في الفترة الأخيرة كممثلة في أكثر من عمل، إلى جانب امتهانها للرقص.