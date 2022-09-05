لطيفة تُهدي أغنية لملتقى "أولادنا" في الافتتاح بتوقيع أمير طعيمة وعمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الدكتورة سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، عن إهداء الفنانة لطيفة أغنية للملتقى.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

وشارك في المؤتمر وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، ووزيرة الهجرة، ونائب هيئة تنشيط السياحة، وعدد من السفراء والمسئولين.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، قد استقبلت ممثلي مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، الأستاذة سهير عبد القادر رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الفنان الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس المؤسسة، والكاتب الصحفى وليد الدرمللي منسق عام الملتقى.

وذلك لإطلاع الوزيرة على التحضيرات النهائية والاستعداد لإطلاق الدورة السادسة لمتلقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي ينطلق يوم ١٥ سبتمبر المقبل.

وأكدت "الكيلاني" حرص الوزارة على دعم المؤسسات الأهلية في إطار إعلان الدولة عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن مؤسسة "أولادنا" من المؤسسات الجادة التي تعمل على دعم ذوي القدرات الخاصة، وأن دور الوزارة رعاية ودعم مثل هذه الفعاليات، حيث أنهم يتصدرون أجندة وزارة الثقافة، ومن أولوياتها.

ومن جانبها، قالت رئيس الملتقى سهير عبدالقادر، إن الملتقى يحظى سنوياً برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبدعم وزارة الثقافة وعدد من قطاعاتها، بجانب وزارات التضامن، الشباب، السياحة والأثار، الهجرة، التخطيط والمجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة تلعب دورا كبيراً في دعم الملتقى منذ إنطلاقه وتعتبر أحد أهم شركاء النجاح.

يذكر أن النجم هاني رمزي، يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة هذا العام.